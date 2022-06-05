Özel İdare’den sokak hayvanları açıklaması

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Çorum İl Özel İdaresi ile Çorum Belediye Başkanlığı işbirliği ile sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda Çorum Merkez ilçe köylerinde işbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda köy muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda İdaremizin araç ve personeliyle oluşturulan ekip ile köye gidilmekte olup köylerimizden alınan sahipsiz köpekler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca şu görüşlere de yer verildi:

“Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan işlemler: kısırlaştırma, kuduz aşısı, iç-dış parazit uygulaması, küpe ve çip takılarak işaretlenmesi işidir. Bu işlemlerin yapılmasını müteakip, operasyon sonrası 3. günde herhangi sağlık problemi bulunmayan köpekler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6.maddesinin “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahade yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahade yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.” Hükmündeki dördüncü fıkrası gereğince ekibimiz tarafından alındıkları doğal ortamlarına tekrar bırakılmaktadır.” (Volkan SINAYUÇ)

