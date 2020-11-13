Özel İdare’den şehit mezarlarına bakım

Yapılan açıklamada “2020 yılının ilk 10 ayında Şehit Yönetmeliğine uygun olarak 22 adet şehit mezarı yapılarak yenilenmiş,12 adet mezar baş taşı yapılmış ve 75 adet şehit mezarının tamir ve bakımı yapılmıştır. Şehit mezarlarının yanına 47 adet 3,5 ve 1,5 metre uzunluğunda krom bayrak direği dikilmiştir. Ayrıca şehit mezarlarının toplam 555 adet yıpranmış ve eskimiş bayrağı değiştirilmiştir” denildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personeller tarafından düzenli olarak şehit mezarlarının ziyaret edilerek görülen eksiklerin giderildiği ve giderilmeye devam edileceği de vurgulandı.

(Haber Merkezi)