Özel İdare’den eğitime 165 milyon

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum İl Özel İdaresi 2005 yılından bugüne kadar eğitim sektöründe; 165 milyon 349 bin 993 lira ödenek ile 425 adet eğitim yapım ve onarım işi gerçekleştirdi.

Çorum’da 2005 yılında resmi derslik sayısı 4 bin 152 adet iken 2020 yılında resmi derslik sayısı 4 bin 461’e yükseldi.

Ayrıca 2005 yılında resmi derslik başına düşen öğrenci sayısı 26 kişi iken 2020 yılında resmi derslik başına düşen öğrenci sayısı 19 kişi oldu. (Haber Merkezi)

