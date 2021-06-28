Özel İdare’den eğitime 165 milyon
Çorum İl Özel İdaresi tarafından eğitime son 15 yılda 165 milyon 349 bin 993 TL destek sağlandığı açıklandı.
Güncel 28.06.2021, 20:40
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Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum İl Özel İdaresi 2005 yılından bugüne kadar eğitim sektöründe; 165 milyon 349 bin 993 lira ödenek ile 425 adet eğitim yapım ve onarım işi gerçekleştirdi.
Çorum’da 2005 yılında resmi derslik sayısı 4 bin 152 adet iken 2020 yılında resmi derslik sayısı 4 bin 461’e yükseldi.
Ayrıca 2005 yılında resmi derslik başına düşen öğrenci sayısı 26 kişi iken 2020 yılında resmi derslik başına düşen öğrenci sayısı 19 kişi oldu. (Haber Merkezi)
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