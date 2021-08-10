Özel İdare’den çağrı

İl Özel İdaresi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünde (KYK) 53 öğrenci için haklarının olduğunu ve burada kalmayı düşünen öğrencilerin kendilerine başvuru yapması gerektiğini duyurdu. Başvuru için son tarih ise 15 Ekim olarak açıklandı.

Çorum İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaremiz arasında düzenlenmiş olan protokol gereği, Türkiye genelindeki yurt müdürlüklerinde 2021-2022 öğretim döneminde 53 öğrenci kontenjan hakkımız bulunmaktadır.

Öğrencilerin okulları için yapmış olduğu tercihlerinden sonra, okullarını kazanan ve kredi yurtlar kurumuna yerleşenlerin sonuçlarının açıklanmasına müteakip, il özel idaremiz tarafından sitemizin linki açılacak olup yurt kazanamayan öğrenciler sitemizde ki linki açarak adı-soyadı, tc kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, cep telefonu numarası, öğrenim gördüğü-göreceği okulun bulunduğu il/ilçenin adı, üniversite, fakülte, bölüm, sınıf ve öğrenim türü bilgilerini eksiksiz girerek kaydetmeleri gerekmektedir.

Kayıtları yapılan öğrencilerin listesi 15 Ekim 2021 tarihine kadar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine müteakip, sonuçlar öğrenciler tarafından okullarının bulunduğu il/ilçe yurt müdürlüklerinden takip edilecektir.”

(Hatice Asuman ATEŞ)

