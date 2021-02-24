Özel İdare’den arkeolojik kazılara 416 bin lira ödeme

Özel İdare tarafından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2020 yılına ilişkin faaliyet raporu açıklandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2020 yılı faaliyetleri için toplam 842.472 liralık ödeme gerçekleştirildiğinin belirtildiği faaliyet raporunda şu bilgilere yer verildi:

“Çorum’daki amatör spor kulüplerinin ekonomik durumları düşünüldüğünde malzeme desteği sağlanması idaremizin spora katkısını bu anlamla önemli hale getirmekte olup; İl Özel İdaresi tarafından lisanslı 40 adet Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu üyesi spor kulüplerine forma ve spor malzemeleri olarak 262.770 liralık malzeme alınıp teslim edilmiştir.

İl Özel İdaresi tarafından ilimiz ve ilçelerimizde bulunan engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve daha konforlu bir yaşam sağlamalarına bir nebze olsun katkıda bulunmak maksadıyla 163.620 lira bedelle 21 adet akülü ve 30 adet manuel tekerlekli sandalye alınarak bağışlanmıştır.

İl Özel İdaresi tarafından Alaca Eskiyapar arkeolojik kazı çalışmaları, Ortaköy Şapinuva arkeolojik kazı çalışmaları ve Alacahöyük arkeolojik kazı çalışmaları için 416.082 lira ödeme yapılmıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2020 yılı faaliyetleri için toplam 842.472 liralık ödeme gerçekleştirilmiştir.” (Haber Merkezi)