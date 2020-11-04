Özel İdare’den 262 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye

Konu ile ilgili yapılan açıklamada 4 yıl içinde 799 bin 475 TL değerinde toplam 262 akülü ve tekerlekli sandalyenin engellilere ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada; “Çorum merkez, ilçe ve köylerde ikamet eden engelli kişilere, tam teşekküllü hastaneden alınan ‘ Akülü/Manuel tekerlekli sandalye kullanması uygundur’ sağlık raporuna istinaden bütçe imkanları dahilinde Akülü veya Manuel tekerlikli sandalye bağışı yapılmaktadır.2016-2020 yılları arasında alınan akülü ve manuel tekerlekli sandalye olarak: 179 adet akülü sandalye ve 83 adet manuel sandalye alınarak bağışlanmış olup, toplam 799.475,00 TL ödeme yapılmıştır” denildi.

(Haber Merkezi)