Özel İdare’den 262 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye
Çorum İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılından bugüne kadar ilimiz ve ilçelerinde bulunan engelli vatandaşlara yapılan akülü ve manuel tekerlekli sandalye bağışına devam edildiği açıklandı.
Güncel 04.11.2020, 19:36
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Konu ile ilgili yapılan açıklamada 4 yıl içinde 799 bin 475 TL değerinde toplam 262 akülü ve tekerlekli sandalyenin engellilere ulaştırıldığı bildirildi.
Açıklamada; “Çorum merkez, ilçe ve köylerde ikamet eden engelli kişilere, tam teşekküllü hastaneden alınan ‘ Akülü/Manuel tekerlekli sandalye kullanması uygundur’ sağlık raporuna istinaden bütçe imkanları dahilinde Akülü veya Manuel tekerlikli sandalye bağışı yapılmaktadır.2016-2020 yılları arasında alınan akülü ve manuel tekerlekli sandalye olarak: 179 adet akülü sandalye ve 83 adet manuel sandalye alınarak bağışlanmış olup, toplam 799.475,00 TL ödeme yapılmıştır” denildi.
(Haber Merkezi)
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