Özel İdare’de Yol-İş sendikası güven tazeledi
Çorum İl Özel İdaresi’nde örgütlü bulunan Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı Yol-İş Sendikası’nın seçimleri gerçekleştirildi.
Güncel 18.02.2022, 19:32
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Sendika üyesi 340 seçmenin oy kullandığı seçimde mevcut yönetim güven tazeledi.
340 seçmenin 202’sinin oyunu alarak güven tazeleyen mevcut yönetim, 49 delege çıkarma başarısını da göstermiş oldu. (Haber Merkezi)
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