Özel İdare’de yeni müdürlük kuruluyor

İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı son toplantısı Mehmet Bektaş yönetimindeki toplantı ile yapıldı. Yoklamanın ardından bir önceki toplantının karar özeti okundu. Üyeler tarafından önerge verilmeyince gündem maddelerine geçildi.

Buna göre 3194 sayılı İmar Kanunu mevzuatında meydana gelen değişiklikler ile iş ve işlemlerin yükünün artması nedeniyle Özel İdareler Norm Kadro cetveline göre Yapı Kontrol Müdürlüğü oluşturulacağı, bu kapsamda yeni müdürlük için 1 dereceyi Yapı Kontrol Müdürü kadrosu ihdası yapılması ve idarenin Genel Hizmetler Sınıfı kadrolarında yer alan ve boş bulunan 6.dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun duyulan ihtiyaç nedeniyle 1.derece müdür kadrosu olarak değiştirilmesi konusu ele alındı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak madde ile ilgili üyelere bilgi sundu. Çıplak, son dönemde yapılan mevzuat değişiklikleri nedeni ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün iş yükünün sürekli arttığını, bunun da işlerin gecikmesine sebep olduğunu belirterek bu nedenle Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün de kurulması için çalışma yürütüldüğünü belirtti. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 10 görevi bulunacağını ve yeni kurulacak Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün ise 13 görevi ifa edeceğini belirten Recep Çıplak, iki müdürlüğün 24 personelle hizmet vereceğini ve bu sayede işlerde hızlanma sağlanacağını vurguladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da İmar Müdürlüğü personeline bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kadro ihdası üyelerin oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda son olarak ise ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz sınırları içindeki mevcut maden yataklarının durumu, işletmeye açık madenler, istihdam sayısı, işletilmeyen madenler, işletmeye açılamama sebepleri, madenlerden elde edilen gelirlerin ilimiz ekonomisine katkısı ile ilgili Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu’nun hazırladığı raporu da Fehmi Yağlı üyelerin bilgisine sundu.



(Haber Merkezi)