Özel İdare’de sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Vali Mustafa Çiftçi ve Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin arasında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Türker, Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkan Yardımcısı Mesut Gürbüz, İl Özel İdaresi Sendika Temsilcileri Sinan Cevizci, Ebru Uysal ve Şule Uçar'ın katılımıyla imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Vali Çiftçi, tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra söz alan Bem-Bir Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, sözleşmenin tüm Özel İdaresi çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçen başta Vali Çiftçi olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a teşekkürlerini iletti. Konuşmaların bitiminin ardından Vali Mustafa Çiftçi’ye çiçek takdim edildi. (Haber Merkezi)

