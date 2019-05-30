Özel İdare’de Sosyal Denge sözleşmesi

İl Özel İdaresi’nde çalışan personelin 2019 yılında alacağı sosyal denge tazminatı belirlemek üzere Çorum Valiliği ile yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Çorum İl Özel İdaresi’nde yapılan Sosyal Denge Sözleşmesi imza törenine Vali Mustafa Çiftçi, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Saatcı, Toç-Bir Sen Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader, Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ve bazı sendika temsilcileri katıldı.

İmzaların atılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra söz alan Bem-Bir Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, Ramazan ayından imzalanan bu sözleşmenin tüm Özel İdaresi çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların bitiminin ardından Bem-Bir Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, Vali Mustafa Çiftçi’ye kalem hediye etti.

(Haber Merkezi)