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Özel İdare’de sosyal denge sözleşmesi

Çorum İl Özel İdaresi personelinin 2021 yılının sonuna kadar alacağı sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı.

Özel İdare’de sosyal denge sözleşmesi

Çorum İl Özel İdaresi personelinin 2021 yılının sonuna kadar alacağı sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı.

07 Şubat 2020 Cuma 00:07
Özel İdare’de sosyal denge sözleşmesi

İl Özel İdare adına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Vali Mustafa Çiftçi ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu arasında İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda bağlı sendika temsilcilerinin katılımıyla imzalandı.

İmzaların atılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

(Mehmet DALAR)

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