Özel İdare’de düzenli olarak dezenfeksiyon

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, korona virüs salgınına karşı İl Özel İdaresi olarak kuruma ait idari binalar, sosyal tesisler, meclis binası, kurum içinde ki odalar ilçe bakımevleri, atölyeler ve işçi çay ocağı gibi hemen hemen her yerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

İl Özel İdaresi’nde yönetmeliğe uygun olarak yapılan ilaçlamaların dışında her koridorda dezenfektan olduğu, ayrıca tüm giriş kapılarında ve koridorlarda Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Covit-19’a karşı bilgilendirme yazılarının asıldığı da belirtildi.

(Haber Merkezi)