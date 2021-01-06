Özel İdare’de 2021 yılı yatırım ve çalışma programı ele alındı

İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı üçüncü toplantısı Osman Günay yönetiminde yapıldı. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ve üyeler tarafından verilen önergelerin ele alınması ile başlayan toplantıda ilk gündem maddesi olarak İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı yatırım ve çalışma programı görüşüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak üyelere 2021 yılı yatırım ve çalışma programı hakkında bilgi verdi. Çıplak, KÖYDES programından yararlanamayan 25 köyün kanalizasyon, 3 köyün yol ve 2 köyün tarımsal sulama sorununun çözüleceğini, ödenek sıkıntısı olması sebebi ile 2021 yılı için performans programı hazırlayamadıklarını, yapılacak çalışmalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 1.5 milyon lira ödenek geldiğini, 3 milyon TL’nin ise İller Bankası’ndan kredi çekilerek karşılanacağını vurguladı.

Toplantıda daha sonra 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi gereğince Çorum merkez ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli heyetlerinin 2021 yılı faaliyet döneminde görev yapacak hayırsever vatandaşlar seçildi.

Ayrıca evde sağlık hizmetleri ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından; Spor İl Müdürlüğü’nün okullardaki çalışmaları hakkında ise Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

(Haber Merkezi)