Özel İdare yatırımlarında eğitime 21.9 milyon lira

Çorum İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarında bütçe görüşmeleri devam ediyor. Özel İdare Sosyal Tesisleri’nde Osman Günay’ın başkanlığında düzenlenen oturumlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anılırken, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçeleri ele alındı.

Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyeler tarafından verilen önergeler ele alınarak gündem dışı konuşmalar yapıldı.

Toplantının açılışında İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmetle andı. Atatürk’ün Türkiye’ye hedef koyduğu çağdaş medeniyet seviyesine yükselme noktasında kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini de kaydeden Günay şehitlere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilere de uzun ömürler diledi.

Toplantıda daha sonra AK Parti, CHP ve MHP grupları adına Mehmet Bektaş, Yıldız Bek ve Sadık Aşık birer konuşma yaparak Ulu Önder Atatürk’ü andı. Konuşmalarda Ulu Önder Atatürk’ün dünyaya örnek bir lider olduğu dile getirilerek devrimlerinin ve fikirlerinin 82 yıl sonra bile ülkemizin yolunu aydınlatmaya devam ettiği vurgulandı.

Toplantıda daha sonra ise Dodurga İl Genel Meclis Üyesi ve Katip Üye Abdullah Uysal, Vali Mustafa Çiftçi ve Meclis arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylara değindi. Vali Çiftçi’nin bazı kararları meclise iade etmesinin ardından Meclis Başkanı Günay’ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirten Uysal, “Sayın Valimiz geldiği günden beri yediden yetmişe nezaketiyle, beyefendiliğiyle tüm Çorumluların takdirini kazanmış bir gönül insanıdır. Valimiz de Meclisimiz de kıymetlidir. İstişare ve sağduyu ile güzel hizmetlerin devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra ise İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 420 bin TL’lik bütçesi hakkında birim müdürü Rüştü Kılıçoğlu, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 10 milyon 793 bin TL’lik bütçesi hakkında birim müdürü Abdulkadir Aydoğan ve Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü’nün 22 milyon 70 bin 169 TL’lik bütçesi hakkında ise Fatih Mehmet Şahbaz üyelere bilgi verdi.

Buna göre Aydoğan, köylerin sokak aydınlatmalarına 2.8 milyon, İller Bankası payı olarak 2.4 milyon, Çevre Belediyeler Birliği payı olarak ise 550 bin TL giderlerinin olacağını söyledi. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Şahbaz ise 22 milyon 70 bin TL’lik bütçelerinin 21 milyon 970 bin TL’sinin ilköğretim okulları yeni bina yapımına ayrıldığını dile getirdi.

(Haber Merkezi)