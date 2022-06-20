Özel İdare yatırımları değerlendirildi
Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde toplanarak Özel İdare’nin 2022 yatırımlarını değerlendirdiler. (Haber Merkezi)
Güncel 20.06.2022, 19:58
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