Özel İdare ve belediyelere hibe, kentsel dönüşüme ise tam destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum Heyeti ile yaptığı üst düzey toplantıda Çorum ve ilçelerinin talepleri masaya yatırıldı. Toplantıda Çorum’a yapılacak yatırımlar değerlendirilirken İl Özel İdaresi ile ilçe belediyelerine büyük oranda hibe desteği sağlanması kararlaştırıldı.

BAKANLIĞIN ÜST BÜROKRASİSİ TOPLANDI

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel ile OSB Müdürü Yaşar Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaretlerinden memnuniyet verici sonuçlar alarak döndüler.

Bakan Kurum, Çorum heyetinin ilettiği talepleri değerlendirmek üzere Bakanlığın üst düzey bürokratlarını topladı.

Görüşme ile ilgili olarak yapılan ortak açıklamada şu bilgiler verildi:

ÇORUM’DA YAPILACAK KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK

“Çorum’da yapılması düşünülen Kentsel Dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tam destek verecektir. Ayrıca Çorum Belediyesinin Sokak sağlamlaştırması projesi için 2 Milyon TL hibe sağlanacaktır.”

BAYAT İLÇESİ VE 17 KÖYÜN İÇME SUYUNA DESTEK

“Bayat ilçesi ve 17 köyün içme suyunun karşılanacağı Kunduzlu Barajının faaliyete geçmesi ve isale hattı için gerekli olan 34 Milyon TL kredi İller Bankasından sağlanacaktır.”

ÖZEL İDARE VE BELEDİYELERE HİBE

Toplantıda İl Özel İdaresi ile belediyelere de bazı yatırımlar ve araç alımları için hibe desteği sağlanması kararlaştırıldı.

Buna göre Çorum İl Özel İdaresine Uğurludağ ve köylerini Ankara’ya bağlayan yolun yapılması için 2 Milyon TL, çöp konteynırı alınması için ise 1 Milyon TL hibe desteği İller Bankası aracılığı ile sağlanacak.

Ayrıca Kızılırmak Sahil Düzenlemesi için Osmancık Belediyesine 1 Milyon TL, araç alımı için Oğuzlar Belediyesine 250 bin TL, yine araç alımı için Lain ve Ortaköy belediyelerine 200 bin TL hibe desteği sağlanacak.

BOYABAT BARAJINDAN ETKİLENEN KÖYLÜLERE FAİZSİZ KONUT KREDİSİ

Kargı ve Osmancık ilçelerinde Boyabat Barajından etkilenen ve mahkemelerce konut hak sahipliği tescil edilen hak sahiplerinin konut alımlarının sağlanması için 5 yıl ödemesiz 15 yıl faizsiz konut kredileri 2020 yılı itibari ile ödenmeye başlayacak. (Haber Merkezi)