Özel İdare müdürleri ve personeline başarı belgesi
Vali Mustafa Çiftçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, şube müdürleri ile personeline başarı belgesi takdim etti.
Güncel 28.06.2022, 19:34
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İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda tüm şube müdürleri ve personeller hazır bulundu. Personele başarılarının devamını dileyen Vali Çiftçi daha sonra belgelerini verdi.
(Haber Merkezi)
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