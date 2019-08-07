Özel İdare, İller Bankası’ndan 26 milyon liralık kredi çekecek

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı toplantıları sona erdi. Osman Günay Başkanlığı’nda yapılan Ağustos ayı son toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce bir önceki toplantıya ait karar özeti okundu. Daha sonra ise gündem maddelerine geçildi.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan 1. Dereceli 1 adet Müdür Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek yine Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6. Dereceli 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili madde okunarak kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddesi ise Bayat İlçesi’nde 29 köye içmesuyu sağlayacak olan “Çorum Bayat İlçesi ve Köyleri İsale Hattı, Depolama ve Arıtma Tesisi Projesi”nin ortak gerçekleştirilmesi, projeyi gerçekleştirmek üzere ortaklık nispetinde ihtiyaç duyulacak kredinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca İller Bankası’ndan kredi kullanmak için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a yetki verilmesi konusu görüşülerek kabul edildi.

Toplantıda daha sonra ise 2019 mali yılı bütçesinde yapılacak giderlerde kullanmak üzere İller Bankası’ndan 26 milyon tutarında 10 yıl süre ödemeli kredi çekilmesi görüşüldü. Kredinin diğer bankalarla da görüşmeler yapılarak çekilebileceği de kararı da alınırken, bu konuda Genel Sekreter Recep Çıplak’a kredi çekme yetkili verildi.

İl Özel İdaresi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Çorum İl Özel İdaresi Stratejik Planı ise 5302 sayılı İl Özeli İdaresi Kanunu gereği incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi’nin gelecek ayki toplantılarının ise 2 Eylül 2019 günü başlaması kararlaştırıldı.

(Esra ESEN)