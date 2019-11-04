Özel İdare Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçesi görüşüldü

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda Destek Hizmetleri Müdürü Cesur Sağlam meclis üyelerine müdürlüğünün bütçesi ile ilgili bilgi verdi.

Sağlam, kırtasiye alımları için 25 bin, büro malzemesi alımı için 2 bin 500, periyodik yayım alımları için 20 bin, baskı ve cilt giderleri için 2 bin 500, su alımları için 25 bin, temizlik malzemesi alımı için 25 bin, yakacak alımı için 80 bin, akaryakıt ve yağ alımları 120 bin, elektrik alımı 80 bin, içecek alımı 5 bin, laboratuvar malzemesi alımı 5 bin, özel malzeme alımı 3 bin, güvenlik ve savunmaya yönelik makine ve teçhizat alımı 10 bin, bahçe malzemesi alımı 5 bin, diğer tüketim mal ve malzemesi alımına 35 bin, işletme ruhsatı ödemeleri ve benzeri giderler 2 bin, temizlik hizmet alımı 15 bin, posta ve telgraf gideri bin lira, telefon abonelik ve kullanım ücreti 20 bin, bilgiye abonelik ve internet erişimi gideri 12 bin, diğer haberleşme giderleri 5 bin, geçiş ücreti 2 bin, sigorta gideri 40 bin, taşıt kiralama bedeli 10 bin, hizmet alımı 5 bin, büro ve işyeri mal ve malzeme alımı 20 bin, diğer dayanıklı mal ve malzeme alımı 50 bin, makine teçhizat bakım ve onarım giderlerine 20 bin, taşıt bakım ve onarımına 80 bin, lojman bakım ve onarımına 40 bin, kırtasiye alımına 20 bin, periyodik yayın alımına 2 bin, diğer yayın alımı 2 bin, baskı ve cilt gideri 5 bin, su alımı 140 bin, temizlik malzemesi alımı 30 bin, yakacak alımı 175 bin, akaryakıt ve yağ alımları 7 milyon lira, elektrik alımı 500 bin, giyecek alımı 45 bin, laboratuvar malzemesi 500 lira, tıbbi malzeme alımı 2 bin, özem malzeme alımı 3 bin, güvenlik ve savunmaya yönelik makine ve teçhizat alımı 15 bin, bahçe malzemesi alımı 5 bin, tüketim malzemesi alımı 75 bin, işletme ruhsatı ödemeleri için 120 bin, telefon aboneliği 60 bin, bilgi aboneliği ve internet 65 bin, geçiş ücreti 3 bin, ilan gideri 20 bin, sigorta gideri 350 bin, taşıt kirası 10 bin, bilgisayar ve malzeme kiralama 7 bin 500, hizmet alımı 10 bin, büro ve işyeri malzeme alımı 20 bin, avadanlık ve yedek parça alımı 15 bin, yangından korunma malzemesi alımı 10 bin, dayanıklı malzeme alımı 20 bin, bilgisayar yazılım alımları ve yapımları 3 bin, makine teçhizat bakım ve onarım giderleri 70 bin, taşıt bakım ve onarım giderleri 500 bin, iş makinesi onarım gideri 1 milyon 500 bin, büro bakım ve onarımı giderleri 15 bin, atölye ve tesis binaları bakım ve onarım gideri 15 bin, mezar ve şehitlik yapımına 100 bin, ve hareketli iş makinesi alımı için 150 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 898 bin lira bütçe talep ettiklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)