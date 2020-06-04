“Özel İdare çalışanlarının ikramiyeleri ödenmeli”

Köylünün bu memnuniyetinden milletvekilleri, il genel meclis üyeleri ve tüm siyasilerin övünerek köyleri ziyaret ettiğini anlatan Canbolat, 2005 yılından itibaren uygulanan KÖYDES projesinde köylerin alt yapı sorunlarının büyük ölçüde giderildiğini, şehirde ne varsa köyde de aynısının olduğunu ifade etti.

Açıklamasında sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere il özel idaresi memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10’unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, çalıştıkları sürelerle (hastalık ve yıllık izinleri dahil) orantılı olarak, encümen kararı ile yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir“ hükmünün bulunduğunu ifade eden Canbolat, ödeme yapılması durumunda çalışanların performansının daha da artacağını kaydetti. Canbolat, “İl Özel İdaresi tarafından ikramiye ödemeleri üç yıldır ödenmemektedir. Başta sayın Valimizden, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimizden, İl Genel Meclisi üyelerimizden köylerin imarında özveri ile çalışan tüm memurlara adil bir şekilde hiç değilse Kurban Bayramı harçlığı olacak şekilde ödenmesini sendika olarak talep ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)