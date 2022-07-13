Özel İdare çalışanlarına 18 bin 610 liralık promosyon 

İl Özel İdaresi’nde görev yapan toplam 523 personelin faydalanacağı banka promosyonu kişi başına 3 yıllığına 18 bin 610 lira olarak sözleşme protokolü imzalandı. Bem-Bir-Sen Çorum Şubesi İl Özel İdaresi İş Yeri Temsilcisi Sinan Cevizci, bu süreçte kendilerine destek veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’a, komisyon başkanına ve üyelere teşekkür etti.

Bem-Bir-Sen olarak bir kazanıma daha imza attıklarını belirten Sinan Cevizci, “21 Ocak’ta kader gayrete aşıktır diyerek bir yola çıktık. Bem-Bir-Sen Çorum Şubesi olarak Türkiye'de ilk defa banka promosyon itiraz dilekçemizi bankaya teslim ettik. Evet o zaman bu birçok kişi tarafından yel değirmenine karşı bir savaş gibi görüldü. Öyle de olsa biz üyelerimiz adına bu mücadeleyi vermekle mükelleftik, inandık mücadele ettik ve bugün bu mücadele 18 bin 610 lira ile 3 yıllık Halkbankası tarafından kazanılan bir ihale ile neticelendi. Çıktığımız bu yolda yavaş kalmakla eleştirildik belki ama bizim için önce üyemizin çıkarıydı. Atılan her adım sağlam olmalıydı. Herşeyi düşünerek attığımız her adım bizi bugünkü neticeye taşıdı. Yerel yönetimde kazanımların tek adresi Bem-Bir-Sen olarak bir kazanıma daha imza attık. Bu yolda bize desteğini esirgemeyen İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Recep Çıplak ve komisyona bu yolda omuz omuza yürüdüğümüz Yol-İş Sendikasına ve ye'se kapıldığımız anlar da dahi bize destek veren bizi ayakta tutan üyelerimiz ve kurum personeli arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)

