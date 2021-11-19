Özel İdare bütçesi 170 milyon olarak kabul edildi

İl Genel Meclisi’nde 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı olağan toplantılarında sona gelindi. Özel İdare Sosyal Tesisleri’nde Mehmet Bektaş’ın başkanlığında düzenlenen oturumda İl Özel İdaresi’nin 2022 mali yılı bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi’nin 2022 mali yılı bütçe kararnamesi ile 2022 mali yılı gelir ve gider bütçeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesi gereğince ad okunmak suretiyle oylanarak kabul edildi.

Bir önceki toplantının karar özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda İl Özel İdaresi’nin 2022 mali yılı bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu. Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı tarafından sunulan raporda, “2022 yılı bütçesi önceki yıl bütçemize göre yüzde 70 artışla 170 milyon 750 bin lira olarak hazırlanmış olup, bütçenin % 40’ı doğrudan ve dolaylı personel cari ödemeleri için tahsis edilmiştir. % 20’ye yakın kısmı yatırım programına, yaklaşık % 17’lik kısmı ilimiz genelindeki Milli Eğitim yatırımlarına, % 10’luk kısmı sağlık yatırımlarına, % 2’lik kısmı Encümen Müdürlüğü’ne, kalan % 11’lik kısmı da muhtelif harcama kalemleri olmak üzere tahsis edilmiştir.

2022 bütçe yılında olağanüstü bir durum söz konusu olmaz ise hükümetimizin doğduran yatırım programı için göndereceği ödeneğin de en yüzde 50 oranında geleceğini ön görmekteyiz. Bu tahminimiz doğrultusunda ödenek tahsisi gerçekleştiği takdirde 2022 yılı için toplamda 225 milyon lira gibi bir genel bütçeye sahip olacağız demektir. Bu durumda 2022 yılı genel bütçesinin yaklaşık % 47’si gibi yarıya yakın kısmı yatırım için tahsis edilecek demektir. Dolayısıyla köylerimizin ihtiyaçlarına binaen sorunlarını rahatlıkla karşılamamız mümkün olacaktır” denildi. (Taner ŞİMŞEK)

