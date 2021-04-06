Özel İdare Ayarık’taki taşınmazlarını satacak

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresi’ne ait olan Ayarık’ta bulunan 19 bin 121 metrekare alana sahip taşınmazın önceki imar planında “Belediye Evi” olarak planlandığı, herhangi bir yapılaşmanın olmadığı, “Belediye Evi” olarak işaretlenmiş taşınmazın Çorum İl Özel İdaresi’nin teklifi üzerine civardaki düşük yoğunluklu yapılaşmalar göz önünde bulundurularak imar planında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Söz konusu değişikliğin Belediye Meclisi’nce onaylanması ve itiraza konu olmadan kesinleşmesiyle birlikte bin metrekare yüzölçümlü 14 adet arsa üretilerek tapuya tescillerinin sağlandığı ancak bugüne kadar arsaların satılamadığı bilgisi verildi.



Bu kapsamda, Özel İdare İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün ilgili yazısı ile söz konusu sahadaki imar planının revize edilerek yeniden oluşacak parsellerin satılması ve satış bedellerinin gelir olarak kaydedilmesi konusunda yapılan değerlendirmede, imar planının günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenerek revize edilmesi ve Çorum Belediye Meclisi’ne sunulması, onaylanarak kesinleşmesi durumunda revize imar planına uygun parselasyon planlarının hazırlanarak Belediye Encümeni’ne sunulması ve tapu tescillerinin sağlanmasına ve revize edilen imar planları sonrası imar uygulaması ile oluşacak imar parsellerinin Özel İdare’nin belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda satışları ile ilgili talebin İl Genel Meclisi’ne yeniden görüşülmesine karar verildi. (Taner ŞİMŞEK)

