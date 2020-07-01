Özel İdare asfalt sezonunu açtı
Çorum İl Özel İdaresi’nde 2020 yılı asfalt çalışmaları başladı. Asfalt kaplama çalışmaları, Çatak Tabiat Parkı’na uzanan 3 kilometrelik yolda başladı.
Güncel 01.07.2020, 18:53
115
2019 yılında Çatak Köyü’nden itibaren Çatak Tabiat Parkı’na kadar Çatak Grup Yolu’nda yol genişletme çalışmaları yapılmıştı. Platform genişliği 7,20 metre olan 3 km’lik yolda yapılan asfalt kaplama çalışmasıyla birlikte Çorum İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı asfalt çalışmaları da başlamış oldu.
Yapılan bu çalışmayla birlikte Çatak Köyü’nün haricinde Çatak Tabiat Parkı’nı kullananlarla birlikte, üst kısmında yer alan Çalyayla, Acıpınar ve Kızılpınar gibi köylere de daha rahat ve daha konforlu ulaşım sağlanabileceği bildirildi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
açık
Namaz Vakti 02 Temmuz 2020
|İmsak
|03:09
|Güneş
|05:06
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Burnley
|32
|45
|9. Sheffield United
|31
|44
|10. Arsenal
|31
|43
|11. Crystal Palace
|32
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24