Özel İdare asfalt sezonunu açtı

2019 yılında Çatak Köyü’nden itibaren Çatak Tabiat Parkı’na kadar Çatak Grup Yolu’nda yol genişletme çalışmaları yapılmıştı. Platform genişliği 7,20 metre olan 3 km’lik yolda yapılan asfalt kaplama çalışmasıyla birlikte Çorum İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı asfalt çalışmaları da başlamış oldu.

Yapılan bu çalışmayla birlikte Çatak Köyü’nün haricinde Çatak Tabiat Parkı’nı kullananlarla birlikte, üst kısmında yer alan Çalyayla, Acıpınar ve Kızılpınar gibi köylere de daha rahat ve daha konforlu ulaşım sağlanabileceği bildirildi.

(Haber Merkezi)