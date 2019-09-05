Özel İdare 3 OKA projesine finans sağlayacak

İl Genel Meclisi Eylül Ayı 4. Toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonu’nda gerçekleştirildi. Önerge ve gündem dışı konuşmaların olmadığı toplantı Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Devrez yönetiminde gerçekleştirildi.

Osmancık Gecek Köyü ve Boğazkale Yekbas köylerine ait şerleşik alan ve civarı sınır tespiti görüşmelerinin ardından OKA tarafından desteklenen “Turizm Altyapısının Geliştirmesi Mali Destek Programı” kapsamındaki 3 projeye Özel İdarenin finans sağlaması gündeme geldi.

Yapılan açıklamada yaklaşık Maliyeti 2.817,593,68 TL tutarındaki “Çatak Tabiat Parkı’nın turizme Kazandırılması” isimli projeye İl Özel İdaresi’nin ortak olması ve 817.593,68 tutarında eş finansman sağlanması, maliyeti 2.b270 bin lira olan “Kırsal Turizmin Yeni Gözdesi Çorum Mecitözü Köprübaşı Göleti” isimli projeye ortak olunması ve 770 bin lira eş finansman sağlanması ile Bayat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan “Karatepe-Kuşçaçimen Yaylasında dört mevsim Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi” isimli projeye İl Özel İdaresi’nin ortak olarak 288.332 lira 75 Kr. tutarında eş finansman sağlanması hususu görüşüldü.

Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Kaplan, ekonomik sebepler öne sürülerek komisyonların iptal edildiğini, tasarruf tedbirleri kapsamında yine başka önlemlerde alındığını dile getirerek bu tür projelerde de tasarruf yapılması gerektiğini dile getirdi. (Erkan BAYATLI)