Özel İdare, 11 eski aracını satarak 5 yeni araç alacak

İl Genel Meclisi’nde Ekim ayı olağan toplantıları sona erdi. Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan son toplantıya bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlandı.

Toplantıda nüfuslarının düşmesi sebebi ile 12.11.2012 tarihinde köy statüsüne dönüşen Mecitözü Elvançelebi Köyü ile Merkez Seydim Köyü için plan müellifince hazırlanan İlave – Revizyon İmar Planı ve eklerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu Komisyon Başkanı Süleyman Ateş tarafından üyelerin bilgisine sunularak kabul edildi.

Daha sonra ise İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmakta olan 11 adet araç ve 2 adet ekipmanın ekonomik ömürlerini tamamlaması nedeniyle satılması ve idare hizmetlerinde aksama olmaması için araç satışından elde edilen kaynaktan karşılanmak üzere 5 adet binek ve camlıvan araç alımı konusunda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nden gelen yazı okundu. CHP’li Yıldız Bek ekonomik ömrünü tamamlayan araçların kullanılabilir olup olmadığını merak ettiklerini ve yeni araç alımına karşı olduklarını söyleyerken, üyelere bilgi veren Destek Hizmetleri Müdürü Cesur Sağlam da 11 aracın 17 ve 28 yaş aralığında bulunduğunu, bunlara harcanacak bakım onarım masraflarının büyük bir külfet oluşturduğunu vurguladı.

MHP’li Sadık Aşık da şoförlüğü bildiklerini, en yenisi 17 yıllık olan araçların tamir masrafını tahmin edebildiğini vurgulayarak yeni araç alımının yerinde olduğunu kaydetti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da eski makam aracı olarak kullanılan Audi’nin 1-2 yıllık benzin masrafı ile sıfır araç almanın bile mümkün olduğunu kaydetti.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise kaçak akaryakıt satışından elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarına aktarılan 362 bin 529 TL’nin de yeni araç alımında kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine aktarılması konusu da görüşüldü. Eski araçların satılarak yeni araç alımı ile ilgili görüşülen iki rapor da oybirliği ile kabul edildi.

İlimiz merkez ve ilçeleri ile köylerdeki spor tesislerinin durumu ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu’nun hazırladığı raporu da Ahmet Tuna üyelerin bilgisine sundu.

Toplantıda son olarak ise ilimizde yaban hayatını koruma alanında yapılan çalışmalarla ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu da Mehmet Turhan okudu. Turhan, yaban hayatı koruma adına 2021 yılında Tarım ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 93 avcıya idari para cezası uygulandığını açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

