Özel Hastane’ye yeni Gastroenteroloji Uzmanı

Gastroenteroloji bölümünün hastaneleri ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu ve Çorum’un çok fazla ihtiyacı olan gastroenteroloji bölümü için Uzm. Dr. Hakan Akıncı’yı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini, hizmet çeşitliliğini ve modernizasyonunu arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır. Kadromuzu da deneyimli ve başarılı hekimlerle güçlendirerek halkımıza hizmette sınır tanımayacağız” diye konuştu.

Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Akıncı ise, Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Uzm. Dr. Hakan AKINCI ile anlaşarak gastroenteroloji ünitesini güçlendiren Çorum Özel Hastanesi, 3 hemşire, 1 anestezi teknikeri, 1 görevli personel ve 2 tıbbi sekreter ile ünitede hastalara hizmet veriyor.

Alanında deneyimli bir hekim olan Akıncı, girişimsel işlemler olarak;

Anestezili Endoskopi, Anestezili Kolonoskopi, ERCP (Safra Yolu Hastalıklarının Endoskopik tanı ve tedavisi), Hemoroidlerin ameliyatsız endoskopik tedavisi (Bant ligasyonu ve skleroterapi), Polipektomi (Mide ve Bağırsak Polipleri Tedavisi), Sindirim Sistemi Darlıklarında (Yemek borusu-Mide-bağırsak Darlıkları) Balon ve Buji ile genişletme, PEG (Mideye Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi), Akalazya Balon Dilatasyonu ve Botoks Enjeksiyonu, Özafagus ve Mide Varislerinin endoskopik tedavisi,

Karaciğer parankim biyopsileri işlemlerini başarı ile gerçekleştiriyor. (Haber Merkezi)