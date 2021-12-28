Özel Hastane’ye 3. bir Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükşireci

Özel Hastane Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, “Halkımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini günden güne artırıyoruz” dedi.

Güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini ekleyen Çorum Özel Hastanesi, Radyoloji birimini Uzm. Dr. Mehmet Büyükşireci ile bir kat daha güçlendirdi.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan ve tüm branşların tanı ve tedavi için ihtiyaç duyduğu Radyoloji bölümü için Uzm. Dr. Mehmet Büyükşireci’yi kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Başhekim Bilgili, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Radyoloji Bölümünde yeni uzmanımız Dr. Mehmet Büyükşireci ile birlikte Uzm. Dr. Aytekin Akyıldız, Uzm. Dr. Seyfettin Yıldırım ve 11 radyoloji tekniker-teknisyeniyle halkımıza hizmet veriyoruz. Hastanemiz Radyoloji alanında MR (Manyetik Rezonans), Bilgisayarlı Tüm Vücut Tomografisi, Dijital Röntgen, Mamografi, Kemik Yoğunluğu Ölçüm Cihazı, Gelişmiş Ultrasonografi Cihazları ile çalışmaktadır. Hastalarımızın bu alandaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Hastanemiz her gücün gün büyüyor. Çorum halkına hizmet vermekten onur duyuyoruz.

Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır.’’

Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet BÜYÜKŞİRECİ, Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. BÜYÜKŞİRECİ, halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Uzm. Dr. Mehmet Büyükşireci, 1987 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Tıp Fakültesini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2011 yılında, uzmanlığını da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017 yılında bitirdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sonra 2019-2021 yılları arasında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı. Evli ve bir çocuk babası. (Haber Merkezi)

