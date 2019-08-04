Özel Hastane’ye 2. Radyoloji Uzmanı: Aytekin Akyıldız

Radyoloji bölümünün hastane ve Çorum için önemli bir branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan ve tüm branşların tanı ve tedavi için ihtiyaç duyduğu radyoloji bölümü için Uzm. Dr. Aytekin Akyıldız’ı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Radyoloji Bölümü’nde Uzm. Dr. Aytekin Akyıldız ile birlikte Uzm. Dr. Şahin Akça ve 12 radyoloji tekniker-teknisyeniyle hizmet verdiklerini kaydeden Bilgili, “Hastanemiz, radyoloji alanında MR (Manyetik Rezonans), bilgisayarlı tüm vücut tomografisi, dijital röntgen, mamografi, kemik yoğunluğu ölçüm cihazı, gelişmiş ultrasonografi cihazları ile çalışmaktadır. Hastalarımızın bu alandaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Yeni uzmanımız Uzm. Dr. Aytekin Akyıldız ve Uzm. Dr. Şahin Akça ile de tüm girişimsel radyoloji işlemlerini de hastanemizde yapabilmekteyiz” dedi.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır” diye konuştu.

Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aytekin Akyıldız, Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Akyıldız, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

UZM. DR. AYTEKİN AKYILDIZ KİMDİR?

Uzm. Dr. Aytekin Akyıldız, 26.01.1971 yılında Giresun’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Giresun’da, Tıp Fakültesi’ni İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Uzmanlığını da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2008 yılında tamamlayan Akyıldız, 2009-2018 yılları arasında Çorum Devlet Hastanesi, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2018-2019 yılları arasında Aydın Atatürk Devlet Hastanelerinde görev yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Akyıldız 2019 Ağustos ayı itibariyle Çorum Özel Hastanesi’nde radyoloji uzmanı olarak göreve başladı.

Çorum Özel Hastanesinde Radyoloji Bölümü’nde Girişimsel Radyolojik İşlemler (Solid Organ Biyopsileri, Kitle Biyopsileri, Kapalı Kist Tedavileri), Nefrostomi (Böbrek Katateri Takılması), Apse Drenaj İşlemleri, Ultrason ve Doppler İşlemleri, Ayrıntılı Ultrason (Gebelikte Detaylı Ultrason), Penil Doppler Uygulaması, Kapalı Kist Hidatik Tedavisi (Köpek Kisti Tedavisi), Port Takılması-Çıkarılması (Kanser Hastalarında) işlemleri yapılıyor. (Haber Merkezi)