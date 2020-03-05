Özel Hastane’nin “kadın ve sağlık” söyleşisi bugün

Saat 15.00’te başlayacak olan söyleşiye Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Opr. Dr. Burcu Torumtay Alıç, Opr. Dr. E. Demet Demiray Zelveci ve Opr. Dr. Özgül Bekar katılacak.

Sadece kadınlara özel ve ücretsiz olan söyleşide Çorum Özel Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları; gebelik takibi, düzensiz adet görme, anormal kanamalar ve menopoz hakkında bilgiler verecek. Ayrıca konuklardan gelecek soruların da cevaplanacağı söyleşiye katılımın yoğun olması bekleniyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, 8 Mart Kadınlar Günü’nün tüm kadınlara kutlu olmasını, insana ve kadına önem ve değer veren Çorum Özel Hastanesi’nin her zaman olduğu gibi bugün de kadınların yanında olduğunu belirterek, “İmkânı olan tüm kadınları söyleşimize bekliyoruz. Öğrenmek istedikleri her şeyi hekimlerimiz cevaplayacaktır” dedi. (Haber Merkezi)