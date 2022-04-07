Özel Hastane’den resim yarışması
Çorum Özel Hastanesi, 3. Geleneksel Resim Yarışması düzenliyor.
Güncel 07.04.2022, 18:19
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“Kahraman Sağlık Çalışanları” konulu yarışmaya 1., 2., 3. ve 4., sınıf öğrencileri katılabilecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 12.00 ile 14.00 saatleri arasında yapılacak olan yarışmanın ödül ve sergi açılışı ise 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 15.00'de AHL Park AVM’de gerçekleştirilecek.
Yarışma sonrasında birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye kablosuz kulaklık ve 3 adet de mansiyon ödülü verilecek. (Haber Merkezi)
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