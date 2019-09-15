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Özel Hastane’de “uzay terapi”

Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde açılan Uzay Terapi bölümüyle kişinin tek başına bağımsız ayakta durması ve adım atma cesaretinin oluşması sağlanıyor.

Özel Hastane’de “uzay terapi”

Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde açılan Uzay Terapi bölümüyle kişinin tek başına bağımsız ayakta durması ve adım atma cesaretinin oluşması sağlanıyor.

15 Eylül 2019 Pazar 22:23
Özel Hastane’de “uzay terapi”

Temelinde kozmonotların giydiği “Penguin Suit” adı verilen özel kıyafet olan, uzay teknolojisinden ilham alınarak geliştirilen bir pediatrik fizik tedavi yöntemi olan uzay terapi ile kişinin tek başına bağımsız ayakta durması ve adım atma cesaretinin oluşması sağlanıyor.

Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde açılan Uzay Terapi bölümüyle kişinin tek başına bağımsız ayakta durması ve adım atma cesaretinin oluşması sağlanıyor.

Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Behçet Filiz, verdikleri sağlık hizmetlerinde yine ilk olmaya devam ettiklerini belirterek, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde açılan Uzay Terapi bölümünün Çorum’da hastane olarak sadece Çorum Özel Hastanesi’nde bulunduğunu söyledi.

Temelinde kozmonotların giydiği “Penguin Suit” adı verilen özel kıyafet olan, uzay teknolojisinden ilham alınarak geliştirilen bir pediatrik fizik tedavi yöntemi olan uzay terapinin ilk prototipinin 1992 yılında geliştirildiğini anlatan Uzm. Dr. Behçet Filiz şunları söyledi:

“Serebral Palsi başta olmak üzere birçok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodudur. Vücudun normal duruşu için çok gerekli olan proprioseptif girdiler nörolojik hastalarda yeterli düzeyde değildir. Bu özel kıyafet sayesinde hastaların vücutlarında oluşturulan kompresyon ile proprioseptif uyarı ortaya çıkarılır. Suit isimli kıyafetin bu olumlu etkisi sayesinde beyin ve kaslar arasında sürekli devam edecek iletişim hastanın vücut farkındalığına olumlu etkiler yaratmaktadır. Ayrıca, stabilizasyon yönünden çok güçlü bir destek olarak kendini gösterir. Kalça çevresi, omuz kuşağı ve sırt bölgesinin elastik gergi bantlarıyla desteklenmesi ile birlikte vücut istenilen şekli alır. Alt ekstremitelerde (bacaklar) ve üst ekstremitelerde (kollar) koordineli bir şekilde hareketi sağlayabilir.

Kişinin tek başına bağımsız ayakta durmasını ve adım atma cesaretinin oluşmasını sağlayan Uzay Terapi ile normalde ebeveynlerinin desteği ile adım atabilen bir çocuk, bu yöntem sayesinde kendi başına ya da küçük bir destekle adım atabilir.”

Uzay terapinin serebral palsili çocuklar, inme (felç) hastaları, travmatik beyin yaralanmaları, omurilik hasarları ve nöromuskuler hastalıklarda kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Behçet Filiz,  uzay terapisindeki suit isimli kıyafetin faydalarının ise şunlar olduğunu söyledi:

“Propriosepsiyonu geliştirir. Patolojik refleksleri azaltır. Bedenin genel duruşu ve düzgün hareket paternlerini yeniden inşa eder. Harici denge sağlar ve zayıf kasları destekler. Vestibular sistemi etkiler. Merkezi sinir sistemini yeniden eğitmek üzere beyni uyarır. Dokunsal ve duyusal uyarı sağlar. Vücudu ağırlık şeklinde basınçla yükler. Yeni öğrenilen hareketler ve fonksiyonel becerilerin gelişimini hızlandırır.”

DENEYİMLİ PERSONELLE HİZMET VERİLMEKTE

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde kendisiyle beraber 5 fizyoterapist, 2 fizik tedavi teknikeri ve 2 hasta danışmanıyla faaliyet verdiklerini belirten Uzm. Dr. Behçet Filiz, “Fizyoterapistlerimiz; Fzt. Kenan Ilıcalı, Fzt. Burcu Eftekin, Fzt. Ayşegül Sümeyye Horata, Fzt. Burçin Bozoğlan, Fzt. Gizem Demirdöven Uzay Terapi Tedavisi için eğitim almış olup, hastalarımıza Uzay Terapi tedavisi uygulama becerisine sahiptir” dedi. (Haber Merkezi)

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