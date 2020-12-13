Özel Hastane’de Kalp ve Damar Cerrahisi

Çorum Özel Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi kliniği açıldı ve Opr.Dr. Hasan Öner göreve başladı.

Başhekim Uzm.Dr. Gökhan Bilgili, hastaneye yeni bir bölümü daha kazandırmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çorumlu olan Kalp ve Damar Cerrahi Opr.Dr. Hasan Öner ise, hemşehrilerine hizmet edecek olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, kalp ve damar cerrahisi alanındaki bir eksikliği gidermeye çalıştıklarını belirtirken, Opr.Dr. Hasan Öner de, hemşehrilerine hizmet etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Dr. Hasan Öner 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık İhtisasını ise 2009-2015 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi alanında tamamladı.

Çorum Özel Hastanesi, branşlarına ve güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini ekledi. Çorum Özel Hastanesi kadrolarına Kalp ve Damar Cerrahisi branşını ekledi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Öner’i de kadrosuna ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Kalp ve Damar Cerrahisinin ilimizde eksikliğinin hissedildiğini, bu bölümün hastanemiz ve Çorum için önemli ve eksik bir branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili; Çorum halkına kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü için Opr. Dr. Hasan Öner’i kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili; “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini ve hizmet çeşitliliğini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan steril, hijyenik, güvenilir ve ev konforunda bir tesis sunmaktadır. Kadromuzu da deneyimli ve unvanlı hekimlerle güçlendirerek halkımıza hizmette sınır tanımayacağız’’ diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Öner, Çorum Özel Hastanesi’nde hemşerilerine hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, Hastane’nin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öner, halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hasan Öner 1983 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2008 yılında Çorum İli 112 Acil Hizmetler Müdürlüğünde ambulans doktorluğu ve başhekimlik görevinde bulundu. Uzmanlık İhtisasını 2009-2015 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi alanında tamamladı. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Karabük Özel Medikar Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Opr. Dr. Hasan Öner 2020 yılı Aralık ayı itibariyle de Çorum Özel Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev almaya başladı.

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında oldukça deneyimli olan Öner, özellikle;