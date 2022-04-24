Özel Hastane yarışma ödülleri AHL Park AVM’de dağıtıldı

AHL Park AVM’de düzenlenen törende birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye kablosuz kulaklık hediye edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzenlenen yarışmaya il genelindeki tüm ilkokulların 1. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı.

İlginin yüksek olduğu yarışmada ilköğretim grubundaki öğrenciler AHL Park AVM etkinlik alanında ‘Kahraman Sağlık Çalışanları’ konu başlığında resimler yaparak maharetlerini sergiledi. Her çocuğa kitap ve katılım sertifikası hediye edildi.

Yarışmada birinci Özel Doğa İlkokulu’ndan Alptuğ Duman, ikinci Özel Bahçeşehir İlkokulu’ndan Ada Eryaşar, üçüncü ise Bahçelievler İlköğretim Okulu’ndan İpek Öztürk oldu. Yarışmada ayrıca 3 öğrenci de mansiyon ödülü aldı. Sergileme ödülü almaya hak kazanan 20 öğrenciye de kitap seti hediye edildi.

Çorum Özel Hastanesi İşletme Müdürü Türker Cengiz, yarışmaya katılan öğrencilere ve etkinlik için katkı sağlayan AHL Park AVM Genel Müdürü Ayhan Koçabaş ile Reklam Pazarlama Uzmanı Edanur Ergin Baran’a teşekkür etti.



(Nurdan AKBAŞ)

