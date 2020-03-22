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Özel Hastane, salgınla mücadele için seferber

Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde halen 41 olan erişkin yoğun bakım yatak kapasitesini 100 yatağa çıkarmayı, bu yolla istihdama da anlamlı bir katkı sağlamayı kararlaştırdı.

Özel Hastane, salgınla mücadele için seferber

Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde halen 41 olan erişkin yoğun bakım yatak kapasitesini 100 yatağa çıkarmayı, bu yolla istihdama da anlamlı bir katkı sağlamayı kararlaştırdı.

22 Mart 2020 Pazar 19:50
Özel Hastane, salgınla mücadele için seferber

Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu, erişkin yoğun bakım yatak sayısını 100 yatağa çıkarma talebini Sağlık Bakanlığına iletti. Özel Hastane Yönetim Kurulu, bu girişimini şu açıklamayla kamuoyu ile paylaştı:

Devletimizin başta Sağlık altyapısı olmak üzere elindeki tüm imkânları Koronavirüs Pandemisi ile mücadeleye seferber ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz.Cumhurbaşkanımızın bu mücadelede ‘Devlete düşen görevlerin yanında özel sektörün de sorumlulukları olduğu muhakkaktır. Bu zoru birlikte başaracağız’ ifadelerinden hareketle; Yönetim Kurulumuz, sağlayabileceğimiz katkıları görüşmek üzere toplanmıştır.

Kamu hastanelerinin başta yoğun bakım yatakları olmak üzere tüm imkânlarını Koronavirüs Pandemisi ile mücadeleye yönlendirdiği bu zorlu dönemde, kamunun yüküne nasıl omuz verebileceğimizi müzakere ederek Sağlık Bakanlığımızın uygun görmesi halinde, halen 41 olan erişkin yoğun bakım yatak kapasitesini 100 yatağa arttırmayı ve Bakanlığımızın onay vermesini takiben en kısa sürede hazır hale getirerek ihtiyaç duyan hastaların hizmetine sunmayı taahhüt etme kararı almış bulunuyoruz.

Bu yatırım İlimiz ve Bölgemizin yoğun bakım ihtiyacı için hatırı sayılır bir kapasite artışı ile birlikte istihdama da anlamlı bir katkı sağlayacaktır.

(Haber Merkezi)

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