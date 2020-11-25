Son Dakika

Özel Hastane hemşirelerinden “turuncu maske” farkındalığı

Çorum Özel Hastanesi'nde görev yapan hemşireler, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde turuncu maskeler takarak bir farkındalık yarattı.

Güncel 25.11.2020, 20:20
104
Özel Hastane hemşirelerinden “turuncu maske” farkındalığı

“Turuncu maskelerimizle çalışıyoruz, kadına şiddetin karşısındayız” diyen hemşireler, kadına yönelik şiddetin artık bir son bulması temennisinde bulundular.
Çorum Özel Hastanesi’nin resmi sosyal medya hesabında da “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!!! Bugün 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü... Turuncu Maskelerimizle Çalışıyoruz... Kadına Şiddetin karşısındayız... #kadınaşiddetehayır  #kadınaşiddeteson” görüşlerine yer verildi.


(Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 25 Kasım 2020
İmsak 06:02
Güneş 07:31
Öğle 12:32
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@