Özel Hastane hemşirelerinden “turuncu maske” farkındalığı
Çorum Özel Hastanesi'nde görev yapan hemşireler, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde turuncu maskeler takarak bir farkındalık yarattı.
Güncel 25.11.2020, 20:20
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“Turuncu maskelerimizle çalışıyoruz, kadına şiddetin karşısındayız” diyen hemşireler, kadına yönelik şiddetin artık bir son bulması temennisinde bulundular.
Çorum Özel Hastanesi’nin resmi sosyal medya hesabında da “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!!! Bugün 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü... Turuncu Maskelerimizle Çalışıyoruz... Kadına Şiddetin karşısındayız... #kadınaşiddetehayır #kadınaşiddeteson” görüşlerine yer verildi.
(Haber Merkezi)
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