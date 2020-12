“Özel halk otobüsleri iflasa doğru gidiyor”

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Özel Halk Otobüsü esnafına sahip çıkılması gerektiğini, yoksa hızla iflasa doğru gittiklerini söyledi.

Esnafın giderlerinin arttığını, gelirlerinin ise olağanüstü düştüğünü anlatan Ercan Soydaş, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiklerini, kamu hizmeti gördükleri için işyeri kapama veya çalışmama gibi bir şanslarının da olmadığını belirterek, “Türkiye genelinde otobüslerde kapasite kısıtlaması uygulanıyor. Bir de Türkiye’de hiçbir özel sektörde ücretsiz hizmet yaptırılmıyor ama biz yapıyoruz. 17 farklı kart var ücretsiz biniş sağlanan. Sonuçta biz özel sektörüz, yolcu gelirine dayalı bu işi yapıyoruz. Yolculardan gelen gelir ile giderlerimizi karşılayabiliyoruz. Giderler arttı ama gelirlerde bir artış yok. Bize özel sektör gözüyle bakılmıyor nedense. Sanki kıyıda köşede bir kamu kaynağımız varmış da dara düşünce onu kullanabilecekmişiz gibi görüyorlar.” diye konuştu.

TÖHOB Başkanı Soydaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Bu süreçte esnafımıza devletten bir 25 bin liralık kredi sağlandı, onun da şimdi ödemeleri geldi. Esnafımız kendi birikimlerini de kullandı. Araçları sırf yürüsün diye dairelerini satan, bindiği hususi aracını satan arkadaşlarımız var. Devlet müdahale etmezse esnafımız hakikaten zor durumda artık.

Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Düzenli olarak her yıl TEFE/TÜFE oranında, enflasyon oranında işçi ücretleri, memur ücretleri, çalışanların ücretleri, vergiler, harçlar, aklınıza ne geliyorsa güncellenir. Ama konu ulaşıma gelince maalesef bir artış olmuyor. Vatandaşlarımız da diğer zamlara göstermedikleri tepkiyi, ulaşım zammına gösteriyor. Oysa ulaşım maliyetli bir sektör. Bir de bu işin özel sektör boyutu var ki biz özel sektör olarak kamu kaynağı kullanmıyoruz. Belediyeler 3 yıl 5 yıl zam vermese yatırımın birini kısıyor, toplu taşımayı sübvanse ediyorlar.

Biz her yıl böyle zam isteyen bir esnaf grubu olmaktan sıkıldık artık, her yıl zam istemeyelim. Taşıma ücretleri her yıl otomatik olarak güncellensin. Biz sadece yaşlılar, engelliler, şehit ailelerimiz ve gazilerimizi ücretsiz taşıyormuşuz gibi bir algı var. ÖHO’lara ücretsiz olarak biniş yapabileceğiniz 17 farklı kart çeşidi var. Özel halk otobüsleri dışında hiçbir sektöre ücretsiz hizmet yaptırılmıyor. Şimdi herhangi bir özel halk otobüsünü durdurup sorun, kredi borcu olmayan esnaf yoktur. Çünkü mevzuat gereği belediyeler çalışma şartları arasına araç yenileme zorunluluğu, engelli erişimine uygun araç bulundurma zorunluluğu gibi şartlar koyuyor. Esnaf krediyle araçlarını yeniliyor.” (Haber Merkezi)