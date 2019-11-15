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Özel güvenliklere emniyetten eğitim

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Üniversitede ve okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildiği ifade edildi.

Özel güvenliklere emniyetten eğitim

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Üniversitede ve okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildiği ifade edildi.

15 Kasım 2019 Cuma 21:20
Özel güvenliklere emniyetten eğitim

Atatürk Anadolu Lisesi Toplantı Salonu ve Çorum Hitit Üniversitesi Abdullah Tayyip Olçok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde İçişleri Bakanlığı’nın emir yazısı doğrultusunda üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi, üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarda, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda karşıt görüşlü öğrenci gurupları arasında çıkabilecek kavga olaylarında öğrenci ile ilk teması kuracak olan özel güvenlik görevlilerine eğitim verilmesi gerektiğinin bildirildiğinin ifade edildiği açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geleceğin teminatı çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları ile görevlerini daha dikkatli ve duyarlı yapmalarının sağlanması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 12.09.2018 tarihinde “Okullar ve Çevresinde Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ders programı ve sunumlar doğrultusunda Çorum genelindeki tüm okullarda görev 52 personel ile Hitit Üniversitesi Rektörlüğünde ve tüm bağlı birimlerinde görev yapan toplam 83 özel güvenlik görevlisine gerekli eğitimlerin verildiği belirtildi.

(Haber Merkezi)

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