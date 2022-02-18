Özel gereksinimli öğrencilere oyunlaştırılmış eğitim modeli

Özel çocuklar için oyunlaştırılmış eğitim modeli hedefleniyor

Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan “Haydi Oynayalım, Birlikte Konuşalım” projesi tanıtıldı.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Hasan Özer Gökmen, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile davetliler katıldı.

Programda bir selamlama konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, başında Hitit olan ve Çorum’la ilintilenen her şeye ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği’nin ulusal ve uluslararası alanda Çorum’u sahip olduğu Hitit mirası üzerine kurgulanan yapısı ve etkinliklerini takip ettiklerini belirten Ahlatcı, “Çorumumuzu bu kültürel zenginliği bakımından ülkemizde tanınırlığı açısından faydalı faaliyetler yapacağınıza inanıyorum” dedi.

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de selamlama konuşmalarında Haydi Oynayalım, Oynadıkça Kaynaşalım projesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Hasan Özer Gökmen, Haydi Oynayalım, Oynadıkça Kaynaşalım projesinde ilkokul düzeyinde özel eğitim sınıfında öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik teknoloji destekli kapsayıcı eğitim modeli uygulayacaklarını söyledi.

SOSYAL BECERİLERİNİN GELİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Özel gereksinimli öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve sosyal becerilerinin gelişmesini amaçladıklarını anlatan Gökmen, “Okulda bulunan tipik gelişim gösteren akranları, öğretmenler ve ailelerinin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlarını olumlu yönde geliştirmesinin sağlanacağı tarihi ve kültürel geziler, sportif ve rekreatif aktiviteler ile odak grup görüşmeler yapacağız. Uygulanacak eğitim modelinde yalnızca öğrencilerin değil, öğretmenlere de 21.yy becerileri ve teknopedogojik eğitim, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları; ailelere ise farklılıklara karşı olumlu tutum geliştirme eğitimleri ile katkılar sağlanacaktır” ifadesini kullandı. Gökmen, projeye destek verenlere teşekkür etti. Projede görev alan Bilim Uzmanı Eren Şahin, katılımcılara projenin detayları hakkında sunum yaptı.

OYUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM MODELİ HEDEFLENİYOR

Şahin, projeyle özel gereksinimli bireylere yönelik akran, aile, öğretmen ve toplum tutumlarını olumlu yönde geliştirmeyi amaçladıklarını, özel eğitim sınıflarında dijital, fiziksel, eğitim materyalleri geliştirip varsa eksiklerin giderilerek oyunlaştırılmış eğitim modeli uygulanmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca, kaynaştırmada etkili olması beklenen kapsayıcı eğitim modelini uygulamayı, ailelerin kaynaştırma uygulamalarına olumsuz bakış açılarını ortadan kaldırmak için aile eğitimi içeriği geliştirmek ve bunu uygulamayı, tipik gelişen ve özel gereksinimli öğrencilerin aileleri ile birlikte zaman geçirerek kaynaştırma uygulamalarının etkilerini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Projenin koordinatörlüğünü Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hürrem Özdurak Sıngın yaparken projede ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi ARGE birimi özel eğitim öğretmenleri Bilim Uzmanı Ahmet Onur Öz ve Bilim Uzmanı Yasemin Keyvan görev alıyor.

(Nurdan AKBAŞ)