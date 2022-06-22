Özel engelli eğitim kurumları destek bekliyor

Çorum’da Özel Özel Eğitim Konfederasyon Dernekleri tarafından düzenlenen basın toplantısında, sektörün yaşadığı sorunlar ve talepler dile getirildi.

Özel Özel Eğitim Konfederasyon Dernekleri İl Başkanı Ferhat Öztürk, “Türkiye genelinde 3150 kurum, 525 bin özel gereksinimli çocuğa, 52 bin çalışan ve 7.500 servis aracı ile hizmet veriyoruz” ifadelerini kullanarak, son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığını söyledi.

Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyarlılığı ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireylerin kendilerini değerli hissettiğini söyleyen Öztürk, “2005 yılına kadar sadece SSK ve Emekli Sandığı’na bağlı olan vatandaşların çocukları özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktayken, düzenlenen Engelliler Kanunu ile bu hizmet tabana yayılmış, özel eğitim hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 35 binlerden 500 binlere ulaşmıştır” dedi.

Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışlarının hizmet sunumunun sürdürebilirliğini neredeyse imkânsız hale getirdiğini belirten Özütürk, “Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin kurumlarımızca ücretsiz olarak yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir. Özellikle son aylarda görülen akaryakıt zamları bu maliyetlerimizi daha da katlamakta, verilen eğitim ödenekleri sadece personel maaşlarını ve ulaşım hizmetimizi dahi karşılayamamaktadır” dedi.

Mevcut şartlarda bu soruna çözüm üretilmediği taktirde ülkenin bu alandaki 20 yıllık kazanımlarının heba olma riskiyle karşı karşıya kalacağını kaydeden Öztürk, “Burada söz konusu olan 2005 yılında engelli bireylere sunulan eğitim hakkının ekonomik koşullar sebebiyle kullanılamayacak hale gelmesi, ailelerimizin mağdur duruma düşmesi ve çalışanlarımızın işlerini kaybetme olasılığıdır. Bizim beklentimiz ücret iyileştirmelerimizin yapılması ve servis ücretlerimizin karşılanması ve yasal hale getirilmesidir” şeklinde konuştu.

Toplantıda Özel Özel Eğitim Konfederasyon Dernekleri yöneticileri Gülden Arzoğlu, Yalçın Oruç, Kenan Cam, Ferhat Öztürk ve Mustafa Bozkurt da hazır bulundu. (Taner ŞİMŞEK)

