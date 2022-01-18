Özel çocuklardan Vali Çiftçi’ye teşekkür
Güncel 18.01.2022, 19:21
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Mersin’e geziye giden özel birey çocuklar ve aileleri, Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.
Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Neslihan Hüsülüoğulları’nın da hazır bulunduğu ziyarette özel çocuklar, Mersin gezisi nedeniyle Vali Çiftçi’ye teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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