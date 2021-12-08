Özel çocuklar gönlünce eğlendi 

Çorum’da faaliyet gösteren İlk Arzum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dünya Engelliler Günü dolayısıyla SERA Otel’de bir program düzenledi.

İlk Arzum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda özel bireyler ve aileleri mutlu bir güne hep birlikte imza attı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlk Arzum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Mustafa Bozkurt ve İlk Arzum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdiresi Arzu Koç misafirleri selamladı.

Selamlamanın ardından Arzu Koç yaptığı konuşmada, “Özel eğitim hayatına saygı sevgi sabır ile 20 yıla aşkın sürede bir sürü başarılara imza attık. Sizlerle birlikte sevgimiz katlanarak arttı ve sonsuz bir sevgi çemberine dönüştü. Daha nice başarılar, mutluluklara birlikte ulaşacağımızdan hiç şüphem yok. Öncelikle annelerimize babalarımıza ve sevgili personelime Bu imkanı sağlayan kurucu müdürümüze Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Mutluluklar paylaştıkça artar üzüntüler paylaştıkça azalır” dedi.

Özel bireyler şarkı ve şiir dinletisiyle geceye renk kattı. Hep birlikte doyasıya eğlenen özel çocuklar olmak istedikleri mesleklerin elbiselerini giyerek hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Pasta kesimi ve dans kareografilerinin ardından program sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

