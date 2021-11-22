Özel çocuklar ata bindi

Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, sosyal etkinlik kapsamında Atahan Atlı Sporları Kompleksi’ni ziyaret etti.

Öğrenciler eğitimli atları haralarında görerek, onları sevme fırsatı buldu. Gerekli kıyafetleri giyerek parkura çıkan öğrenciler, antrenörler eşliğinde at binme tecrübesi yaşadı.

Etkinlikte ilk defa ata binen öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. Öğretmenleri ve antrenörler eşliğinde ata binen öğrencilerin sevinçleri yüzüne yansıdı. Ata binmekten korkan bazı çocuklar ise, düzenlenen etkinlikte bu korkularını yenmeyi başardı. Öğrenci velileri de ata binen çocuklarını heyecanla takip etti.

Bu tarz etkinliklerle öğrencilere akademik eğitimin yanında sosyalleşmeleri ve topluma uyum sağlamaları da amaçlandı.

Zaman zaman bu tür etkinliklere yer vererek, çocuklara hayvan sevgisini daha çok aşılamak ve morallerini yükseltmeyi amaçladıklarını açıklayan Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Zekeriya Kuyumcu, ayrıca özel gereksinimli çocukların at binme terapisiyle; fiziksel, zihinsel ve duyusal bozukluğu olan öğrenci gruplarında fonksiyonel açıdan iyileşme ve gelişme sağlandığının bilimsel çalışmalarda yer aldığını ifade etti.

Burada birçok çocuğun ilk defa ata binme heyecanı yaşadığını kaydeden Kuyumcu, çocukların at binme etkinliğinden çok keyif aldığını ve güzel dakikalar geçirdiklerini söyledi.

Kuyumcu, “Çocukların sosyalleşmesi bizim adımıza ve onlar adına önemli bir etkinlik. Merkezimiz birçok etkinliğe önem verdiği gibi çocuklarla hayvanların kaynaşmasına da özen gösteriyor. Çocukların çoğu heyecan ve korkuyu burada bir arada yaşadılar. Korkanlar cesaret bulup daha çok eylem gösterebildiler. Çekinenler oldu ama onlarda burada olmaktan çok mutlu oldular. Bizi burada ağırlayan Atahan Atlı Sporları Kompleksi’ne teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

