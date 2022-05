Özel bireylerin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte özel birey öğrencilerin yaptıkları birbirinden farklı ürünler tanıtıldı. Özel bireyler tarafından atık maddeler kullanılarak hazırlanan defile ve halk oyunları gösterileri katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Programda bir konuşma yapan HEM Şube Müdürü Hamza Kalınsazoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün hayatın her alanında olduğu gibi özel bireylere de dokunduğunu belirterek, “Özel bireylere yönelik Halk Eğitim Merkezimizde 108 kurs açılırken 438 kursiyerimiz eğitim almaktadır” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, engeli olmayan hiç kimseyi düşünemediğini ifade ederek, “Herkesin bir engeli var. Dolaysıyla kimseyi engelli olarak tanımlamak doğru değil. İnsan denen varlığın üreteceğinin hiçbir sınırı yoktur. Tek sınırımız var, tek engelimiz var. Oda kendi düşüncelerimiz. Düşüncelerimiz olumsuz yönde ise o engeldir işte” ifadelerini kullandı.

Bir kentte bir çalışma yapılabilmesi için herkesin katılımının sağlanması gerektiğini kaydeden Hakan Kubalı, “Aynı folklor oyunu gibi. Hepimiz bir araya gelerek güzel bir oyun nasıl gerçekleşiyorsa bir üretimde herkesin katılımıyla gerçekleşir. Bir kişi eksikse üretim noksan kalır. Bu aynı zamanda birlik ve beraberliğin, sinerjinin, üretiminde tılsımıdır. Hepimiz her zaman bir ve beraber olmalıyız. Üretim yapmalıyız. İstihdam sağlamalıyız. Aynı zamanda ülke ekonomisinde katkıda bulunmayız. İnsan olmak, çağdaş bir birey olmak üretmek, gelişmek demektir. Her gün yeni bir adım atılabilir. İnsan denen varlığın üreteceğinin hiçbir sınırı yoktur. Yeter ki istesin, çalışsın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Açılışa katılan Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azim Çiftçi, stantları tek tek gezerek sergilenen eserleri yakından inceledi.

Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, HEM Müdürü Bekir Özdemir, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve öğrenci velileri katıldı.