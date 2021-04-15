Özel bireyler Funlab’ta eğlendi

Çorum’un ilk ve tek yaşam merkezi olan AHL Park AVM içerisinde faaliyetlerini sürdüren Funlab oyun alanı ilimizdeki engelli bireyler ile ailelerini ağırladı.

Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan daha sonra ise 1 Mart’ta başlayan kontrollü sosyalleşme sürecinde yeniden müşterilerine kapılarını virüs tedbirlerine uygun şekilde açan AHL Park AVM’de bulunan Funlab geçtiğimiz haftasonu ilimizdeki özel bireyler ile ailelerine muhteşem bir gün yaşattı.



Her türlü hijyen önlemlerine hassasiyet gösteren ve düzenli dezenfeksiyon çalışmalarını yapan Funlab oyun alanında gönüllerince eğlenen engelli bireyler ve ailelerine İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği ve Türkiye Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Aile Hekimi Dr. Neslihan Akkuş Hüsülüoğulları ve dernek yöneticileri de eşlik etti.

Bayrak ve Hüsülüoğulları “Özel çocuklarımızın ve ailelerin sevinçleri görülmeye değerdi. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun” görüşünü dile getirdi.



(Haber Merkezi)

