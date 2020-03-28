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Özel araçlardaki vatandaşlarımızın sağlık durumlarını kontrol eden sistem illerimize kuruldu

İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk." dedi.

Özel araçlardaki vatandaşlarımızın sağlık durumlarını kontrol eden sistem illerimize kuruldu

İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk." dedi.

28 Mart 2020 Cumartesi 20:08
Özel araçlardaki vatandaşlarımızın sağlık durumlarını kontrol eden sistem illerimize kuruldu
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