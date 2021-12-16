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“Özel araç yerine otobüsleri kullanalım”

Güncel 16.12.2021, 23:16
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“Özel araç yerine otobüsleri kullanalım”

Çorum’da Özel Halk Otobüsleri ve Taşımacılık sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, içinden geçtiğimiz zor ekonomik koşullara rağmen hizmet kalitesinden ödün vermeden Çorum halkına hizmet sunabilmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
“ŞİKÂYETLER VE TALEPLER İÇİN 
KOMİSYON KURACAĞIZ”
Vatandaşlardan gelen şikâyetleri ve talepleri daha hızlı çözebilmek ve gerekli adımları atabilmek adına bir komisyon oluşturacaklarını bildiren Ballı, hizmet sunan tüm araçlarda temizlik ve hijyenin korunması konusunda süreklilik arz eden çalışmaların daha özenli bir şekilde uygulanması için gerekli özeni gösterdiklerini iletti.
Ballı, pandemi sürecinde toplum olarak dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuz koşullardan kaynaklı olarak otobüs şoförleri ve vatandaşlar arasında yaşanan olumsuz diyalogların çözümü konusunda daha da özenli çalışmalar yapacaklarını belirtti.
“KLİMALI DURAKLAR GİBİ ÇALIŞMALAR 
İÇİN BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Çorum Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen özellikle klimalı duraklar ve benzeri icraatların vatandaşların daha konforlu şehir içi seyahat etmelerine önemli katkı sunduğunu belirten Ballı, bu çalışmalarından dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. 
Ballı, açıklamasında, “Bizlere, halkımıza daha iyi hizmet sunmamız konusunda gerekli desteği sağladıklarından dolayı Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a ve tüm kurum yetkililerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“HALK OTOBÜSÜ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”
Şehir içi trafiğin azaltılması ve yaşanan otopark sorununun giderilmesi için Özel Halk Otobüsü kullanımının daha da yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Ballı, vatandaşların Çorum’un neredeyse tüm bölgelerine daha güvenli ve hızlı şekilde ulaşabilmek için şahsi araçları yerine halk otobüslerini tercih etmeleri gerektiğini dile getirdi. (Haber Merkezi) 
 

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