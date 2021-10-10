Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Yunus Emre Sempozyumu’nda
Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, 2021 yılında UNESCO tarafından ilan edilen Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre etkinlikleri kapsamında Eskişehir Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi önderliğinde düzenlenen Yunus Emre ve Türkçe Sempozyumu’na katıldı.
Türkiye’nin pek çok ilinden sosyal bilimler liselerinin katılım sağladığı sempozyum pandemi tedbirleri kapsamında çevrim içi gerçekleşti. Sempozyuma Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi danışman öğretmeni Necla Mihrimah Hamamcı eşliğinde 11. sınıf öğrencilerinden konuşmacı Seher Dugan ile katıldı. Seher Dugan sempozyumda, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin hayatı ve mezarının bulunduğu yerler hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşma okulun konferans salonunda öğrencilerle ve sınıflarda akıllı tahtalarla okul öğrencilerinin katılımıyla desteklendi. Konferansta eşsiz bir değerimiz olan, insanları ortak değerler etrafından birleştiren Yunus Emre’nin pek çok yönü vurgulandı ve öğrenciler sempozyum sayesinde Yunus Emre’nin bilinmeyen yönlerini de öğrendi. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
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