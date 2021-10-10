Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Yunus Emre Sempozyumu’nda

Türkiye’nin pek çok ilinden sosyal bilimler liselerinin katılım sağladığı sempozyum pandemi tedbirleri kapsamında çevrim içi gerçekleşti. Sempozyuma Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi danışman öğretmeni Necla Mihrimah Hamamcı eşliğinde 11. sınıf öğrencilerinden konuşmacı Seher Dugan ile katıldı. Seher Dugan sempozyumda, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin hayatı ve mezarının bulunduğu yerler hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşma okulun konferans salonunda öğrencilerle ve sınıflarda akıllı tahtalarla okul öğrencilerinin katılımıyla desteklendi. Konferansta eşsiz bir değerimiz olan, insanları ortak değerler etrafından birleştiren Yunus Emre’nin pek çok yönü vurgulandı ve öğrenciler sempozyum sayesinde Yunus Emre’nin bilinmeyen yönlerini de öğrendi. (Haber Merkezi)

