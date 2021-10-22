Özejder SBL’de “mevlid kandili” etkinliği

Okulun konferans salonunda düzenlenen “Mevlit Kandili Hz. Peygamberi Anma Programı”, Okul Müdürü Necmettin Ünal, Okul Aile Birliği Başkanı Demet Özölçer, okul öğretmenleri ve öğrencilerin katılımıyla Hayrettin Karaman Hafızlık Okulu Kur’an öğreticilerinden Şaban Erci’nin Kur’an tilavetiyle başladı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Gümüş’ün nezaretinde hazırlanan programda öğrenciler, sünnetlerinden ve hadislerinden örnekler vererek Hz. peygamberin hayatını anlattılar. Ardından öğrenciler naatlarla ve salavatlarla Hz. peygamberi andılar. Okuldaki bütün öğrencilerin faydalanabilmesi için program zoom üzerinden akıllı tahtalardan tüm sınıflarda canlı olarak yayınlandı.

Programın sonunda Okul Aile Birliği’nin hediyesi olan Kuranı Kerimleri ve İl müftülüğün hediye ettiği kitapları, etkinliği hazırlayan öğrencilere takdim eden Okul Müdürü Necmeddin Ünal, günümüz insanının Hz. peygamberi tanımaya ve anlamaya çalışması gerektiğini vurgulayarak, onun güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini belirtti.

Etkinlik kapsamında okulda Hz. peygamberi anlatan kitap sergisi açılarak öğrencilere çikolata ikramı ile Mevlit programına özel hazırlanan kitap ayraçları dağıtıldı.

Ayrıca Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri öğretmenleri Hüseyin Gümüş eşliğinde Hayrettin Karaman Hafızlık Bölümü öğrencilerini ziyaret ederek onlara çikolata ikramında ayracı hediye ederek Mevlit Kandillerini kutladılar.

(Haber Merkezi)

