Özejder SBL, XII. ulusal öğrenci sempozyumunda

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü himayelerinde Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi tarafından gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Liseleri XII. Ulusal Öğrenci E-Sempozyumu’nda 65 okuldan 70 öğrenci bildirilerini sundular.

Sempozyumda Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ecemsi Aygün, Mehmet Güngör’ün danışmanlığında “'İslamcılık ve Milliyetçilik Düşüncesinin İstiklal Marşına Yansımaları ve İstiklal Marşı'nın Toplum Üzerindeki Birleştirici Etkisi”' konulu bildirisini başarıyla sundu.

(Haber Merkezi)

